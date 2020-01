Boom di ascolti per Don Matteo 12, tutti amano Terence Hill (Di venerdì 10 gennaio 2020) 7.005.000 spettatori pari al 30.6% di share: sono questi i dati di ascolto della prima puntata di 'Don Matteo 12'. La fiction di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica si riconferma amatissima dal pubblico, riportando dati in linea con l'esordio della stagione passata. Niente di fatto per Canale5, che con 'The legend of Tarzan si ferma al 7.9% di share. Leggi la notizia su fanpage

Affaritaliani : Don Matteo quadruplica Canale5. Vespa boom - Affaritaliani : Ascolti Tv: Rai1 con Don Matteo quadruplica Canale5, boom Vespa con Craxi - Teleblogmag : Il ritorno di Don Matteo é già boom di ascolti. #auditel -