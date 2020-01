Arriva su Sky “The New Pope” | ed è subito Malkovich vs Law

Arriva su Sky “The New Pope”, ed è subito Malkovich vs Law (Di venerdì 10 gennaio 2020) The Young Pope era finito con il carismatico Pio XIII interpretato da Jude Law in coma. La nuova stagione dell’acclamata serie firmata da Paolo Sorrentino Arriva a gennaio facendoci trovare nientemeno che John Malkovich nei panni di Giovanni Paolo III, il Papa che si insedia per effetto del malore del predecessore. Ma i colpi di scena, come ci fa già intuire il trailer, non tarderanno ad Arrivare. Una serie Sky Original scandalosa e pop, con un cast sempre più stellare, dopo la quale Roma non è stata più vista con gli stessi occhi. Leggi la notizia su tv.fanpage

