Antonella Elia svela un retroscena clamoroso su Pechino Express (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pechino Express: Antonella Elia racconta un amaro retroscena al Grande Fratello Vip Antonella Elia è una delle concorrenti di punta di questa quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. La showgirl, in soltanto poche ore dal suo ingresso nella casa, non sta facendo altro che fa parlare di sé. Poco fa, infatti, Antonella ha raccontato della sua esperienza a Pechino Express. Fin qui nulla di male, peccato che la showgirl abbia rivelato qualche dettaglio di troppo, ammettendo che il programma non è così duro come lo si vede in tv. Non è così duro ed estremo come si vede in tv. Noi giocavamo realmente soltanto durante alcuni giorni, nei restanti stavamo comodamente in albergo ha dichiarato Antonella Elia al GF Vip, svelando uno sconcertante retroscena su Pechino Express. GF Vip, Antonella Elia contro Chiara Ferragni e Fedez: "Sono patetici" La protagonista indiscussa ...

