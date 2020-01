Volo Lufthansa diretto in Iran fa dietrofront: “Misura preventiva” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Come riferito da un portavoce della compagnia tedesca Lufthansa, la stessa ha fatto tornare indietro un Volo diretto in Iran. Si tratta dell”aereo LH600, partito da Francoforte e diretto a Teheran. Mentre sorvolava i cieli della Romania, stando a quanto indicano i siti di monitoraggio aereo, ha fatto dietrofront e sta tornando in Germania. I tecnici assicura che si tratta di una misura preventiva. Leggi la notizia su notizie

