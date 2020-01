Uomini e Donne oggi, Enzo Capo spiazza Pamela Barretta: “Voglio un figlio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pamela Barretta e Enzo Capo tornano al Trono Over Uomini e Donne: lui vuole un figlio E’ appena finita l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne Over. E oggi in studio è tornata la coppia composta da Enzo Capo e Pamela Barretta. I due fidanzati sono tornati al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi per parlare della loro bellissima storia d’amore. Pamela Barretta, in questa occasione, non ha certo fatto mistero di essere al settimo cielo al fianco dell’ex cavaliere, asserendo: “Stiamo benissimo insieme e c’è fiducia tra di noi…Non l’avrei mai detto…” Successivamente è intervenuto Enzo Capo, il quale ha rivelato che tra pochi giorni conoscerà anche il figlio della sua compagna. E dopo questa rivelazione ne ha fatta un’altra che ha lasciato tutti di stucco: “Mi presenta suo figlio prima di farne uno ... Leggi la notizia su lanostratv

