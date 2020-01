Serena Enardu al GF Vip, l’ex Giovanni Conversano al veleno: “So perché sta lì” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri è apparsa a sorpresa anche Serena Enardu alla prima puntata della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Prima di far entrare Pago nella Casa più spiata d’Italia, la donna ha rivelato davanti alle telecamere: “Di punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Oggi sono molto più lucida, ma alcuni punti sono rimasti in sospeso con Pago. Noi ci siamo incontrati appena finito Temptation Island Vip. Eravamo stravolti, per due giorni di fila ci siamo visti”. Ed ancora: “Quei confronti non sono stati utili però. Io fino a poco tempo fa non ammettevo di aver sbagliato. Ora ho capito…”. Oggi a ‘Pomeriggio 5’ l’ex fidanzato Giovanni Conversano si è scagliato contro Serena, la quale potrebbe entrare a far parte del reality la settimana prossima in caso di parere favorevole del pubblico da casa. L’ha accusata infatti ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

adrianoarmiento : Il cast mi piace ,escludendo i 4 ex g.f.e serena enardu, alcuni sono molto meglio di quello che credevo. Dimenticav… - infoitcultura : Miriana Trevisan commenta la presenza di Serena Enardu al Gf Vip (Foto) - CostantiniChia : RT @effedifranciu: Serena Enardu guarda come la Volpe, Db e Clinzia gironzolano sempre attorno a Paguito. Guarda e muta. E i miei 372991515… -