Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Siberia orientale [DATI] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Siberia orientale alle 09:38:12 ora italiana (20:38:12 ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Siberia orientale DATI Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di magnitudo 4.5 vicino all'impianto nucleare iraniano di #Bushehr vicino alla costa del Golfo… - Agenzia_Ansa : #Terremoto del 6.2 in #Indonesia, non c'è allarme tsunami. Nuovo #sisma anche a PortoRico con magnitudo 6.5, dopo l… - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Campotosto (L'Aquila) -