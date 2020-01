Raid Usa in Afghanistan: ucciso un comandante dei talebani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sul fronte iraniano gli Stati Uniti sembrano davvero essere convinti a trovare un compromesso che porti alla pace. Proprio oggi l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Kelly Craft in una lettera inviata al Consiglio di sicurezza dell’Onu ha dichiarato: «Gli Usa sono pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati con l’Iran». Continua invece l’impegno Usa in Afghanistan dove un comandante chiave dei talebani, Mullah Nangyalai, è stato ucciso in un Raid condotto dagli americani. Insieme a lui sono morti nell’attacco altri 15 miliziani. Nel Raid, avvenuto vicino a Shindand, sarebbero morti anche otto civili. «Le forze Usa nel Paese, su richiesta delle forze di sicurezza afghane, hanno eseguito un attacco aereo difensivo coordinato a supporto delle forze afghane a Shindand, Herat, l’8 gennaio 2020», ha confermato un portavoce ... Leggi la notizia su open.online

