Ragazza 15enne scomparsa a Catania: svanita dopo il funerale del padre (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono ore di angoscia quelle che sta passando la famiglia di Morena Desi, la Ragazza di 15 anni scomparsa da Catania lo scorso 3 gennaio. La giovane si sarebbe allontanata di casa subito dopo il funerale del padre, svoltosi nel quartiere popolare di Librino, ma nonostante le numerose ricerche di parenti e amici e gli ormai sei giorni trascorsi nessuno è riuscito a ritrovarla. Nella giornata dell’8 gennaio, la zia di Morena ha tentato un disperato appello sui social network, pubblicando alcune fotografie della Ragazza. Ragazza scomparsa a Catania Nell’appello pubblicato da Daniela Desi, sorella del defunto padre di Morena, si può infatti leggere: “Stiamo cercando mia nipote Morena Desi, dal 3 gennaio giorno del funerale del padre (mio fratello) non ho sue notizie, la Ragazza è sparita da Catania,condividete più possibile, chiamate pure al 3937063999”. Stando a ... Leggi la notizia su notizie

eccapecca : 'Ei tu, sei italiana? Fammi vedere la carta d'identità'. La ragazza non ha mostrato nulla, perché aveva l'abboname… - PrimaStampa_eu : Ragazza morta a Roma, 15enne si getta sotto la metro: 'Non fate come me' è l'ultimo messaggio vocale che la giovane… - mimmamazz1 : RT @rtl1025: ?? #Ragazza di 15 anni #muore investita da #metro ?? -