Pallamano, Europei 2020: ottimo inizio per Germania e Spagna, vince anche la Croazia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si è aperta quest’oggi l’edizione 2020 degli Europei di Pallamano maschile, con le prime gare dei gruppi A e C, e proprio nel primo girone abbiamo assistito all’ottimo esordio della Croazia, capace di sconfiggere 27-21 il Montenegro, recuperando nella ripresa un leggero distacco maturato nelle fasi iniziali. Decisivo il centrale Luka Cindric, autore di 6 reti, mentre uno straripante Artsen Karalek da 9 gol ha regalato la vittoria alla Bielorussia, per 35-30 sulla Serbia. Nel gruppo C ha iniziato al meglio la Spagna, campionessa in carica, che si è imposta per 33-22 sulla Lettonia, in una partita molto nervosa, caratterizzata da due espulsioni, ma anche dai sette gol del gigante Dainis Kristopans, ha bagnato l’esordio con una bella prestazione, nonostante la sconfitta. Successo anche per la Germania dei “bad boys”, che nonostante l’uscita di ... Leggi la notizia su oasport

