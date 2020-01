Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: gli italiani in gara. Calendario, orari, programma e streaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) Saranno 67 gli italiani che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in programma a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio. Sarà una delegazione sostanzialmente equilibrata con 33 ragazzi e 34 ragazze, tutti under 18 pronti a confrontarsi con i migliori atleti al mondo nella categoria giovanile. I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per esprimersi a ottimi livelli nella rassegna a cinque cerchi in terra elvetica, saranno guidati dalla portabandiera Alessia Tornaghi: la pattinatrice milanese è indubbiamente una delle migliori atlete junior del panorama internazionale e proverà a risplendere. Altri nomi di spicco sono quelli dello slittinista Alex Gufler, della biathleta Linda Zingerle, dello sciatore Edoardo Saracco, della saltatrice Jessica Malsiner e del pattinatore Nicky Rosanelli. Di seguito tutti gli italiani che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali ... Leggi la notizia su oasport

