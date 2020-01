Nathalie Guetta: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nathalie Guetta: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia Nathalie Guetta, attrice e circense francese, interpreta Natalina Diotallevi, la perpretua di Don Matteo, sin dalla prima stagione della serie televisiva italiana più amata. In questa dodicesima stagione Natalina aiuterà Ines, una bambina di sei anni appena arrivata e con un passato doloroso, a godere della spensieratezza della sua età. Nathalie Guetta: biografia e carriera Nathalie Guetta nasce a Parigi il 9 settembre 1958, ha un fratello più grande di lei (politico e giornalista francese) ed è la sorella maggiore del famosissimo disc jockey e produttore discografico David Guetta. Appassionata di attività circensi, all’età di 16 anni comincia a seguire dei corsi in Francia e Beneleux. Nel 1980 la ventiduenne Nathalie arriva a Napoli, dove comincia lavorare realizzando degli spettacoli con burattini di legno e ... Leggi la notizia su termometropolitico

