Mette la figlia della fidanzata in uno zaino e la nasconde in auto: bimba morta asfissiata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 27enne americano Trevor Rower rischia la pena di morte. L'uomo sarebbe andato a lavoro con la piccola Marion, una bimba di neanche un anno, in una borsa, poi nascosta nel bagagliaio. Quando si è accorto che non respirava, ha provato a rianimarla ma era troppo tardi. Ora è in carcere. Leggi la notizia su fanpage

