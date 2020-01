Messina. Sub con muta e scarpe da ginnastica trovato morto sulla spiaggia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il cadavere di un sub in muta e scarpe da ginnastica, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in spiaggia tra i comuni di Castel di Tusa e Milianni, nel messinese, forse è una donna. Mistero su un cadavere ritrovato sulla spiaggia nel messinese. Si tratta sicuramente di un sub, visto che indossava una … L'articolo Messina. Sub con muta e scarpe da ginnastica trovato morto sulla spiaggia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

NuovoSud : Trovato il cadavere decomposto di un sub su una spiaggia del Messinese - maelmale : RT @SkyTG24: Cadavere sub in decomposizione ritrovato su spiaggia nel Messinese - BlitzQuotidiano : Castel di Tusa (Messina), trovato in spiaggia il cadavere di un sub -