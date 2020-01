Luca Barbareschi, La confessione: ‘Violentato da un prete, mi sono sentito in colpa’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un racconto doloroso quello che Luca Barbareschi fa a Peter Gomez nella puntata de La confessione in onda sul Nove venerdì 10 gennaio alle 22:45. Il direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma confessa senza mezzi termini al direttore de ilfattoquotidiano.it gli abusi sessuali subìti quando era minorenne da parte di un religioso, suo insegnante di un istituto cattolico privato di Milano. Luca Barbareschi vittima di pedofilia “In quegli anni ero solo – confida Luca Barbareschi – con delle voragini emotive e non potevo che attirare le attenzioni di chi ha delle malattie. E la pedofilia è una malattia terribile“. Il giornalista chiede all’attore e regista, ancora provato, quale fosse la sua condizione di allora e quali riflessi abbia avuto poi quella esperienza: “Non ricordo di essermi ribellato. Infatti questa è la cosa peggiore della pedofilia perché ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

