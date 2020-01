L’aereo precipitato in Iran e l’ipotesi missile, Trudeau: «Abbiamo le prove» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il primo ministro canadese afferma che ciò che è accaduto «potrebbe essere stato non intenzionale». Trump: «Forse qualcuno ha fatto un errore». Ma Teheran nega Leggi la notizia su ilsecoloxix

NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - Tg3web : Stati Uniti e Canada rilanciano le accuse all'Iran (che continua a smentire) per l'aereo ucraino precipitato a Tehe… - tg2rai : #Iran, l'aereo passeggeri ucraino precipitato. Si fa strada l'ipotesi che a provocare lo schianto, costato la vita… -