La malattia di Lyme di cui soffre Justin Bieber (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il cantante canadese Justin Bieber ha rivelato in un post su Instagram di soffrire della malattia di Lyme, una malattia causata da un batterio (Borrelia burgdorferi) che infetta diffusamente le zecche, le quali sono il veicolo di trasmissione per animali e umani. «Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale», ha scritto Bieber, che ha anche detto di aver passato due anni difficili a causa della malattia e che ne parlerà più approfonditamente in un documentario che uscirà su YouTube. Come si prende la malattia di Lyme e come si cura La malattia di Lyme può evolvere in forme gravi e ... Leggi la notizia su gqitalia

