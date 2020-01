Harry e Meghan, la Regina cerca una soluzione: ma è crisi per la monarchia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempi del genere la monarchia inglese non li vedeva dalla morte di Lady Diana, durante i quali la Royal Family ha dovuto affrontare una crisi che ha minacciato di distruggerla. Il paragone più calzante però, e che molti stanno facendo in questo momento, è con Edoardo VIII, zio di Elisabetta II, che abdicò il trono per sposare l’americana divorziata Wallis Simpson. Da quanto emerge dalle indiscrezioni che trapelano da Buckingham Palace, i Windsor stanno vivendo uno shock che riapre vecchie ferite dopo l’annuncio di Harry e Meghan Markle in cui dichiarano di voler rinunciare allo status di “senior royals”. Ufficialmente la famiglia è “ferita”, dietro le quinte però sembra che la Regina sia “furiosa” per la mossa del nipote, di cui gli altri membri della Royal Family non erano al corrente. Harry e Meghan: la Regina corre ai ripari Dopo la bomba sganciata dai Duchi di Sussex, che ... Leggi la notizia su thesocialpost

