C’è Posta Per Te, Maria De Filippi cala gli assi con 2 ospiti internazionali (Di giovedì 9 gennaio 2020) Più diminuisce l’attesa, più cresce l’impazienza per il pubblico di C’è Posta Per Te. Maria De Filippi si prepara a riprendere lo scettro di regina del sabato sera di Canale 5, con tutte le sue adorabili abitudini, per raccontare storie vere ma incredibilmente emozionanti. Quella di sabato 11 gennaio si preannuncia sin da ora come una partenza col botto, dal momento che la nostra Queen Mary gioca da subito 2 assi vincenti. Si tratta di 2 ospiti ospiti internazionali bellissimi e talentuosi, annunciati in questi giorni sui social. Johnny Depp ospite a C’è Posta Per Te È apparso un giorno fa sui canali ufficiali del programma un post che annuncia il primo grande ospite di questa nuova edizione. Ad aprire la kermesse di vip illustri che passeranno per lo studio di C’è Posta Per Te è Johnny Depp, icona hollywoodiana interprete di grandi successi al botteghino. ... Leggi la notizia su thesocialpost

