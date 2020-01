Calciomercato Milan, mossa a sorpresa: spunta l’idea Politano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Politano: c’è il sì dell’esterno dell’Inter, ma le parti dovranno raggiungere l’intesa sulle cifre Il Milan vuole Matteo Politano per il suo mercato di gennaio. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli agenti del giocatore hanno incontrato la dirigenza rossonera per comunicare la disponibilità dell’esterno dell’Inter. Il nodo è legato, però, alla formula ed alle cifre del trasferimento. Nelle prossime ore le parti lavoreranno per raggiungere un’intesa che possa soddisfare entrambi i club. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

