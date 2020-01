Brexit: De Luca, Ue garantisca Erasmus a studenti inglesi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “La Brexit assume un nuovo triste significato, la fine dell’Erasmus per come l’abbiamo finora conosciuto. Giovani europei che vanno a studiare nelle altre universita’, liberi di muoversi, di conoscere, di imparare, di confrontarsi. L’addio della Gran Bretagna a questo progetto di integrazione e conoscenza e’ un elemento che rattrista tutti coloro che credono nel sogno europeo. Un ulteriore elemento che indebolisce l’Europa e le giovani generazioni. Ma per questa deriva non bastano i rimpianti, e’ il momento di agire con proposte chiare. Chiediamo che l’Unione europea si impegni a garantire in ogni caso ai giovani britannici la possibilita’ di partecipare all’Erasmus in Europa. Siamo infatti convinti che non ci sia modo migliore di difendere il sogno comunitario di continuare ... Leggi la notizia su anteprima24

