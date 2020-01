Beautiful/ Anticipazioni 9 gennaio: Steffy in crisi per Liam? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Beautiful, Anticipazioni oggi, 9 gennaio: come reagirà il Buckingham alla richiesta delle due donne? Sarà disposto ad aspettare Leggi la notizia su ilsussidiario

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 9 gennaio: Hope sempre più depressa - Soap_Italia : Beautiful, anticipazioni puntata 9 gennaio: Liam senza saperlo, ritrova sua figlia Beath - zazoomnews : BEAUTIFUL anticipazioni puntata di giovedì 9 gennaio 2020 - #BEAUTIFUL #anticipazioni #puntata -