Angelo Strazzella tra i primi 100 influencer al mondo sulla Blockchain (Di giovedì 9 gennaio 2020) Angelo Strazzella, partner dello Studio Boria, tra i primi 20 studi legali internazionali in Europa (con sedi a Roma, Milano, Londra, Madrid e Lugano), è stato incluso tra i “Top 100 Blockchain influencers” secondo Singularity Report (https://cryp7o.me/W3FWv) per il suo impegno nell’aiutare i clienti a gestire le complessità legali di questo nuovo ambiente, a creare e sfruttare le opportunità migliori e a mitigare il rischio che queste possono comportare. In particolare, l’importante riconoscimento si deve allo svolgimento da parte di Strazzella di tali attività di consulenza legale e fiscale unitamente alle società Codex e Hbtc, aziende che si pongono come obiettivo quello di integrare la Blockchain in modelli di business esistenti, grazie pure all’appoggio di Allinance, che veicola le attività delle prime due presso clienti corporate già ... Leggi la notizia su ildenaro

