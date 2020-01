“Worms” diventa un francobollo: le Poste del Regno Unito celebrano i classici dei videogame (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Retrogaming. Mentre l’industria dei videogiochi continua a sfornare titoli con grafiche iperrealistiche e produzioni che sfidano, e battono, quelle dei kolossal di Hollywood, una parte di questo mercato ha iniziato a guardare anche al passato. Dagli ultimi anni l’interesse per i giochi degli anni ’80 e ’90, i classici potremmo ormai dire, non è più limitato a qualche attento conservatore che ha custodito i dispositivi e le cartucce di quegli anni ma si è esteso anche ai più giovani. Console storiche sono tornate in vendita per permettere a chiunque di tornare a quel mondo dove l’industria dei videogiochi aveva appena inziato la sua espansione. È il caso di prodotti come PlasyStation Classic o C64Mini, la riedizione del Commodore 64. E ora, anche le Poste del Regno Unito hanno deciso di omaggiore questo mondo, con un set di 12 francobolli ... Leggi la notizia su open.online

