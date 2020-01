Valdidendro, bimbo di 4 anni morto in un incidente sul bob: il piccolo Diego era senza casco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Diego Lanfranchi, il bimbo di tre anni morto all'Epifania dopo essersi scontrato contro un albero mentre era su un bob assieme al fratellino di un anno, non indossava il casco. La procura di Sondrio ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose: si attende l'esito dell'autopsia, che sarà eseguita oggi. Il sindaco di Valdidendro, comune in cui risiede la famiglia Lanfranchi, potrebbe proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali. Leggi la notizia su milano.fanpage

larenait : Tragedia sulla neve in Valdidendro, Sondrio -