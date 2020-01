“Sesso a tre?”. Pupo, la moglie e l’amante dichiarata. E ora spiega come gestisce la ‘parte intima’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il cantante Pupo è uno degli opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i suoi grandi amori c’è Anna Ghinazzi, che è la moglie che Pupo ha sposato a metà degli anni Settanta. I due si erano conosciuti e tra loro era subito scattato l’amore. Poi, dopo quattro anni, si sono sposati. E non si sono più lasciati. Grazie al loro amore solido sono riusciti a superare le tempeste della vita e anche i momenti più difficili. A un certo punto, per Pupo, il successo è stato troppo. E lui ha perso la testa e ha iniziato a giocare. E a perdere. Ha accumulato debiti di gioco e la sua vita è diventata un inferno. Ma Anna Ghinazzi non ha mai abbandonato il suo amore e gli è sempre stata accanto anche nei momenti più duri. Riservata all’inverosimile, Anna Ghinazzi è una che parla pochissimo di sé. Se sappiamo qualcosa di lei è per via delle biografie di Pupo, rispettivamente Un enigma ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

