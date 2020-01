Rita Pavone dice che non è razzista e si scusa con Greta Thunberg (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rita Pavone non è razzista, si scusa con Greta e chiede di lasciarla cantare in pace a Sanremo. In una lunga intervista rilasciata a Francesco Merlo oggi su Repubblica fa sapere di non riconoscersi in nessuna parte politica, anzi di essere liberale, e già che c’è si scusa con Greta Thumberg: «…scrissi una cosa orribile. Scrissi: “Quella “bimba” con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror”. Lo scrissi quando non sapevo che aveva la sindrome di Asperger, e lo scrissi come a volte capita sui social, così, senza riflettere, usando il twitter come lo usano i peggiori. E chiesi scusa. Ho ripetuto tante volte che fu una gaffe enorme, un errore del quale mi sono pentita, ma del quale ora non riesco a liberarmi. Continuano a dipingermi come una carogna, come quella che odia Greta, e come se davvero mi piacesse ... Leggi la notizia su nextquotidiano

