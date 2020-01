Riforma Pensioni, ultime oggi 8 gennaio: Fornero su quota 100 a DiMartedì (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Botta e risposta sulla Riforma delle Pensioni durante la trasmissione di La 7 ‘DiMartedì‘ andata in onda ieri sera. Tra gli ospiti era presente anche l’ex Ministro Elsa Fornero che ha parlato nuovamente di quota 100. Intervengono nella trasmissione anche il direttore di Libero Pietro Senaldi, l’esponente del Governo Carla Ruocco e i giornalisti Ilaria Sotis e Fabio Caressa. Ecco le dichiarazioni principali sul tema delle Pensioni. Pensioni anticipate oggi 8 gennaio, Elsa Fornero a DiMartedì su quota 100 L’ex Ministro Elsa Fornero durante la trasmissione ha parlato in collegamento video e ha spiegato che su quota 100: “È certo che nessun governo può permettersi uno scalone di questo tipo, a meno che la situazione peggiori drammaticamente e la politica dica: ‘Si accomodino i tecnici’. Il Governo dovrebbe dire che quota 100 non ... Leggi la notizia su pensionipertutti

