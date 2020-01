Piccole donne: un film moderno e per tutti, lontano da buonismi e melò (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Partiamo con lo sfatare un falso mito: Piccole donne non è in alcun modo un film per sole donne. Di sicuro non lo è il nuovo appassionante remake firmato da Greta Gerwig, dal 9 novembre al cinema. Le protagoniste sono sì quattro sorelle, ma affrontano temi e avventure universali in cui è facile immedesimarsi. Su tutti la difficoltà, crescendo, di rimanere fedeli a se stessi e ai propri sogni d’infanzia. La voglia e la necessità di affermarsi e trovare un posto nel mondo. L’ostinazione a scegliersi un proprio destino. Incontriamo una Jo March inedita, decisamente diversa dalle versioni precedenti, ma ugualmente caparbia e ipnotizzante. Saoirse Ronan la interpreta con rara convinzione ed energia, sfoggiando tutta la sua bravura nel raccontare quella che di fatto è una storia di formazione e presa di coscienza del proprio talento. Meg, interpretata da Emma Watson, è invece ... Leggi la notizia su wired

Barack Obama : Piccole donne e Parasite tra i suoi film preferiti del 2019 : Gusti eclettici per l'ex Presidente USA Barack Obama che cita Piccole Donne e Parasite tra i suoi film preferiti del 2019 insieme a The Irishman, Storia di un matrimonio e I figli del fiume giallo. Come da tradizione, anche quest'anno l'ex Presidente americano Barack Obama ha svelato i suoi film preferiti del 2019 e le serie tv più apprezzate, tra i titoli più amati Piccole Donne e il coreano Parasite . Barack Obama ha preferito citare i titoli ...

Box Office USA 29 dicembre - Piccole donne terzo - in testa Star Wars e Jumanji : Box Office USA 29 dicembre in testa ancora Star Wars , flop evidente Cats, bene Piccole Donne Box Office USA – Il Natale americano regala la vetta del botteghino ancora a Star Wars Episodio IX – L’ascesa di Skywalker arrivato a 361 milioni totali solo 6,3 in meno dopo 10 giorni rispetto a L’ultomo Jedi. Alla terza settimana Jumanj conquista altri 35 milioni nel weekend ben 59 nei 5 giorni festivi in crescita del 33% ...

Piccole donne film del 1949 - la notte di Santo Stefano 2019 in tv : TV2000 trasmetterà domani 26 dicembre alle 21.20 la versione del film del 1949 , vincitrice di un Oscar per la sceneggiatura. Il 27 dicembre dalle 6.15 su Sky Atlantic la miniserie della BBC del 2017. Nel frattempo c'è attesa per l'uscita nelle sale dell'ultimo film tratto dal romanzo con Emma Watson e Meryl Streep, il 9 gennaio 2020.Continua a leggere

Torna " Piccole donne" - in confezione lusso - e punta all'Oscar del femminismo modaiolo : Notizia: c’è un fai-da-te di “Piccole donne” - il testo-base che da un secolo e mezzo educa, non per modo di dire, piccole donne lettrici ai diritti di parità - pronto da ricalcare.Da nuova icona dell’intellighentsia newyorchese fighetta, Greta Gerwig sdogana la fabbricazione domestica di trasposizioni su schermo a misura del proprio ego e dei propri traguardi. Negli ultimi cento anni cinque film, due ...

Piccole donne : un video del dietro le quinte regala tante scene inedite : Piccole Donne tornerà nei cinema con la regia di Greta Gerwig e un video del dietro le quinte regala molte scene inedite . Piccole Donne ha ora un nuovo video del dietro le quinte che regala moltissime immagini inedite del nuovo adattamento del classico della letteratura diretto da Greta Gerwig. Il filmato conduce gli spettatori all'interno delle location scelte e create per il lungometraggio, dando poi la parola al cast che ha spiegato come ...

Perché « Piccole Donne» è un film straordinario : Greta Gerwig è comparsa in video con un maglione scuro, a collo alto, di quelli che gridano «regista» o, al limite, «intellettuale». «Vi ringrazio per essere qui, per aver voluto accompagnarmi in un viaggio nel passato che possa ridefinire il futuro», ha detto, spiegando come un romanzo abbia preso posto nella sua testa di bambina, le pagine si siano aperte e i suoi personaggi abbiano preso a danzarle nel cuore. Poco a poco, fino a diventarne ...

Emma Watson nasconde 2 mila copie di Piccole donne in giro per il mondo : Emma Watson nasconde 2 mila copie di Piccole Donne in giro per il mondo Non è la prima volta che Emma Watson avvia una caccia al libro, ma questa segue un tema ben preciso. L’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Hermione in Harry Potter, ha nascosto 2000 copie di Piccole Donne , l’amato classico di Louisa May Alcott, in tutto il mondo . I libri presentano una dedica e un autografo e sono stati distribuiti in 38 paesi diversi: al ...

Golden Globe 2020 : il cast di Piccole donne scioccato dall'esclusione di Greta Gerwig : l cast di Piccole Donne è rimasto scioccato per l'esclusione della regista Greta Gerwig dalle nomination ai Golden Globe 2020 . Il cast di Piccole Donne è rimasto scioccato per l'esclusione della regista Greta Gerwig dalle nomination ai Golden Globe 2020 . Tutti i candidati alla miglior regia sono, infatti, uomini: Martin Scorsese per The Irishman, Todd Phillips per Joker, Sam Mendes per 1917, Quentin Tarantino con C'era una volta a... Hollywood e ...

Piccole donne : Meryl Streep in una nuova clip offre consigli di vita : Piccole Donne , il nuovo film tratto dal romanzo di Louisa May Alcott, ha tra gli interpreti anche Meryl Streep , al centro di una nuova clip . Piccole Donne sta per arrivare nelle sale americane e una nuova clip ha come protagonista il premio Oscar Meryl Streep , impegnata a dare consigli al personaggio di Saoirse Ronan. Nel video la zia March spiega a Jo che, essendo una donna, dovrà sposarsi con qualcuno di benestante, a differenza sua che era ...

