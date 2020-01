Per il Napoli il peggio deve ancora arrivare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 18° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Due anni. Il tempo per capire che poteva essere un’innovazione epocale. Il tempo per capire che poteva cancellare insinuazioni e complotti. Il tempo per capire che poteva essere pericoloso. Ed eccolo imbavagliato. Depotenziato. Praticamente ininfluente. Col ritorno della discrezionalità il Var diventa determinante come una goccia di rugiada nell’Australia in fiamme. Come il discorso di fine anno di Mattarella. Hanno deciso. Non ho visto il film di Zalone. Ma credo sia difficile superare i capoccioni del calcio quanto a comicità. Il Var non interverrà per fuorigioco di pochi centimetri. Quanto pochi non si sa. Un po’ come il Gaetanone, il salumiere di vico Acitillo. Maestro del: “Un po’ di più. Lascio?”. Del resto, per come lo utilizzano, il marchingegno lo si può anche impacchettare e buttare nel camion rifiuti. Vedi ... Leggi la notizia su ilnapolista

