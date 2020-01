Overwatch 2 arriverà quest'anno? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo aver rivelato Overwatch 2 alla BlizzCon 2019, il director Jeff Kaplan ha detto in seguito che non aveva idea di quando sarebbe uscito il nuovo gioco della serie. Tuttavia, sembra che l'atteso titolo arriverà prima di quanto pensiamo. PlayStation Brazil ha recentemente twittato un link a un'intervista con Blizzard e in questo tweet si afferma che Overwatch 2 arriverà quest'anno.Il post è stato successivamente cancellato, ma un utente Reddit è stato più veloce e ha catturato l'immagine. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

