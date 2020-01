Mundo Deportivo: il Barcellona si raffredda su Fabian Ruiz, costa troppo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fabian Ruiz continua a non accettare la proposta di rinnovo del Napoli che ha fretta di blindare il centrocampista per evitare l’affondo di Real Madrid e Barcellona. Ma, come riporta oggi il Mundo Deportivo, proprio la pista blaugrana sembra essersi raffreddata. Il Barça ha raffreddato il suo interesse per Fabián, il centrocampista offensivo del Napoli che è nell’agenda della Barca da un po’ di tempo, per capire se l’operazione dal punto di vista economico è impossibile. Al Camp Nou non vogliono dover giocare al rialzo con il Real Madrid o altri club. Questo è il motivo per cui l’attenzione è stata ora rivolta a Dani Olmo, della Dinamo Zagabria. L'articolo Mundo Deportivo: il Barcellona si raffredda su Fabian Ruiz, costa troppo ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

