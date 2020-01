Maltempo, possibilità di gelate notturne a Venezia: in azione mezzi spargisale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, dopo le ore 22, entreranno in azione gli spargisale. I mezzi interverranno sulle rotatorie, sottopassi e cavalcavia della Terraferma Veneziana, del Lido, di Pellestrina e di Sant’Erasmo, e lungo i percorsi carrabili di piazzale Roma e Tronchetto. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.L'articolo Maltempo, possibilità di gelate notturne a Venezia: in azione mezzi spargisale Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

