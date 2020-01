LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: 70-53, V nere respinte in un tentativo di rimonta a metà terzo quarto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-53 Tripla di Zagorac, che ricaccia indietro Bologna in un amen. 67-53 Jaramaz scarica per Walden dall’arco, tripla. 64-53 Gran canestro di Gamble che si protegge col ferro! 64-51 Zagorac torna a far vedere il canestro al Partizan dopo più di tre minuti su rimbalzo in attacco da tiro sbagliato da Thomas. 62-51 LA TRIPLA DI TEODOSIC! Risale la Virtus, time out chiamato da Trinchieri! 62-48 MAGIA DI TEODOSIC! Dal nulla per Weems! Un minuto abbondante senza canestri, ma anche con un paio di palle perse. 62-46 Bel canestro di Gamble in allontanamento e in appoggio al tabellone. 62-44 2/2 Weems. Fallo antisportivo fischiato contro Zagorac, che trattiene per la maglia Weems. Due liberi e possesso Bologna. Si riprende alla Stark Arena. Ultimi minuti prima dell’inizio di un terzo quarto in cui Bologna è chiamata a una reazione, ... Leggi la notizia su oasport

