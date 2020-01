LIVE Darussafaka-Trento 26-21, EuroCup 2020 in DIRETTA: dolomitici in difficoltà in apertura di secondo quarto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-23 Agva ruba il pallone a King e Browne segna il canestro del +12. Parziale di 19-4 in favore dei turchi al momento. 33-23 Bomba di Agva, +10 Darussafaka. 30-23 Agva con un canestro da sotto. 28-23 Due punti per Craft. 28-21 Ancora Jones, Trento non riesce a limitare l’offensiva avversaria. 26-21 Jones prende il rimbalzo offensivo e segna due punti 24-21 Due liberi di Kelly fanno respirare Trento. 24-19 Ancora Guler, Trento in grande difficoltà ora. 22-19 Bomba di Guler, primo vantaggio Darussafaka. 19-19 Antisportivo di Mian, Colson segna il libero del pari. 18-19 Colson ruba palla a Gentile e segna il primo canestro del secondo periodo. Il primo quarto finisce sul risultato di 16-19 in favore di Trento. 16-19 2/2 di Blackmon ai liberi. 16-17 1/2 di Demir ai liberi. 15-17 Due punti per Browne. 13-17 Mian risponde a tono. 13-14 ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Darussafaka-Trento, EuroCup 2020 in DIRETTA: trasferta turca per i dolomitici -