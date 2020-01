La collezione di francobolli che celebra i videogiochi più famosi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Foto: shop.royalmail.com Un’iniziativa insolita quella del servizio postale britannico Royal Mail, che dal prossimo 21 gennaio rilascerà ufficialmente una collezione di francobolli pensata per ricordare i videogiochi più gettonati degli anni ’80 e ’90. Il set principale chiamato Video Games Presentation Pack – venduto a 14,25 sterline (cioè circa 17 euro) – contiene 8 francobolli che raffigurano scene memorabili dei titoli prodotti dall’industria britannica dei videogame durante gli ultimi anni del Novecento come Populous, Elite, WipeOut, Lemmings, Worms, Sensible Soccer, Dizzy e Micro Machines. Inoltre, al suo interno è incluso un foglio in miniatura con la stampa di 4 francobolli dedicati a Tomb Raider e l’indimenticabile protagonista Lara Croft: un’imperdibile occasione che gli appassionati di filatelia e gaming non vorranno ... Leggi la notizia su wired

