**L.elettorale: riunione maggioranza nel pomeriggio** (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – E’ stata fissato per oggi pomeriggio alle 16 alla Camera un incontro di maggioranza sulla legge elettorale. A quanto si apprende da fonti parlamentari si tratta di una riunione ‘tecnica’, ristretta insomma, per fare il punto della situazione e che dovrebbe precedere un nuovo appuntamento del tavolo di maggioranza sul tema. L'articolo **L.elettorale: riunione maggioranza nel pomeriggio** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

mariocalabresi : Che vecchia e terribile sensazione, un presidente che in un anno elettorale, mentre è accusato di tradimento, alza… - andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… -