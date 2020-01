Kovacevic scampa ad un agguato: gli sparano e lui si finge morto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ex attaccante di Juve e Lazio Darko Kovacevic è rimasto vittima di un agguato nei pressi della sua abitazione a Glifada, nella periferia di Atene. Contro il serbo, che ora fa il preparatore all’Olympiakos Pireo, sono stati esplosi vari colpi di arma da fuoco. E l’ex giocatore sarebbe riuscito a salvarsi solo fingendosi morto. Secondo la polizia greca martedì sera Kovacevic stava rientrando a casa, quando un uomo è sceso da una macchina e gli ha sparato, pare a scopo intimidatorio. Kovacevic non è stato colpito. Ma cadendo si è ferito a una gamba ed è stato trasportato in ospedale. La macchina usata nell’agguato è stata poi ritrovata in zona qualche ore dopo. Bruciata e con la pistola usata nell’agguato all’interno dell’abitacolo. L'articolo Kovacevic scampa ad un agguato: gli sparano e lui si finge morto ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Kovacevic scampa ad un agguato: gli sparano e lui si finge morto L’ex attaccante di Juve e Lazio è stato aggredito… -