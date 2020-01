Inizia monitoraggio 42.000 alberi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – È in partenza un monitoraggio su 42.000 alberi di seconda grandezza presenti a Roma. Un piano reso possibile grazie ad un protocollo siglato oggi tra Comune di Roma, Protezione civile nazionale e Protezione civile regionale alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, del direttore della Protezione civile del Lazio, Carmelo Tulumello e di Daniele Leodori in rappresentanza della Regione. Il protocollo consentira’ al Comune di effettuare la mappatura dello Stato delle alberature, evidenziando le situazioni di criticita’, e attuare gli interventi di messa in sicurezza. La Protezione Civile del Lazio, in quanto commissario delegato, provvedera’ a proporre l’assegnazione delle risorse. “L’accordo- ha spiegato Raggi- ci consentira’ di applicare un nuovo modello di ... Leggi la notizia su romadailynews

