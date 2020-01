I primi ospiti di C’è Posta Per Te 2020, al via l’11 gennaio con Maria De Filippi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Riparte sabato 11 gennaio il people show di Maria De Filippi. Alcuni degli ospiti attesi nella nuova edizione di C'è Posta Per Te sono già stati resi noti, qualche volto si intravede infatti nello spot attualmente in rotazione. televisiva. A C'è Posta Per Te spazio ai personaggi italiani ed internazionali; spazio ai cantanti e agli attori; spazio al mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i primi ospiti attesi in studio c'è l'attore Johnny Depp ma si parla anche di Ricky Martin e Julia Roberts. Il mondo della musica avrà i suoi rappresentati nei nomi di Al Bano e Romina Power, che di recente hanno ricompattato la coppia pop tanto amata dal pubblico italiano. Gerry Scotti e Claudio Amendola invece si intravedono negli spot promozionali in rotazione su Mediaset in questi giorni. Tra vecchi amici del programma TV di casa Mediaset e nuove sorprese per gli ignari invitati ... Leggi la notizia su optimaitalia

