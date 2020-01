Francesca De André: "Convivo con Giorgio. Il tradimento era tutto falso. Gennaro? Non amo la superficialità" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anita Adriani L'ex gieffina Francesca De André intervistata dal settimanale "Di Più Tv" ha rivelato che lei e Giorgio Tambellini sono più innamorati che mai e, oggi, Convivono insieme in un loft a Milano. Il tradimento da parte del suo amato fidanzato? Tutta una montatura costruita ad arte dagli autori del Grande Fratello Francesca De André e Giorgio Tambellini sono, oggi, più innamorati che mai. L'ex gieffina, una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione del Grande Fratello 16, dopo aver reciso ogni legame che la univa al modello partenopeo Gennaro Lillio, si è lentamente riavvicinata al suo ex fidanzato Tambellini. La storia d'amore tra la De André e l'imprenditore toscano si è imbattuta in vicende controverse e turbolente, subendo forti contraccolpi, risultati poi fatali. La nipote del cantautore "Faber" durante la sua permanenza all'interno della casa del ... Leggi la notizia su ilgiornale

zazoomblog : Barbara D’Urso il ‘tradimento’ di Francesca De André: ‘Non voglio andare da lei…’ - #Barbara #D’Urso #‘tradimento’ - KontroKulturaa : Barbara D'Urso, il 'tradimento' di Francesca De André: 'Non voglio andare da lei...' - - infoitcultura : Francesca De André vs Grande Fratello: “Era tutto falso” -