Faenza, cane trova un fazzoletto e lo mastica per gioco: morto di overdose (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lavinia Greci A parlare di intossicazione da sostanze stupefacenti è stato il veterinario del Jack Russel. L'animale, dopo aver ingerito parte di quella carta, presentava un comportamento strano, con occhi sbarrati e battito molto accelerato Per strada, durante la sua consueta passeggiata, ha trovato un fazzoletto e dopo averci giocato si sarebbe sentito male, fino a morire nei giorni successivi. È accaduto a Faenza, dove un cane, dopo aver masticato il tovagliolo di carta, è morto a causa di una overdose da stupefacenti, probabilmente ecstasy o metanfetamina. A ipotizzare la causa del decesso dell'animale domestico, secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, è stato un veterinario, che avrebbe parlato di una vera e propria intossicazione da droga. La denuncia Il cane, un Jack Russel di nome "Roby", sarebbe morto qualche giorno fa nella città romagnola, prima della ... Leggi la notizia su ilgiornale

