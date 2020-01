Faccia a faccia di tre ore tra Conte e Haftar. Sfuma l'incontro con Serraj (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il doppio incontro a palazzo Chigi Sfuma all'ultimo momento e la mossa del governo italiano per aprire la strada al rilancio del dialogo tra le due opposte fazioni in Libia, quella del premier riconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez Al Serraj, e quella del generale Khalifa Haftar, sembra al momento congelato. Un tentativo che aveva l'ambizione di fare avvicinare i due leader e di assegnare all'Italia il ruolo di 'pontiere' tra le due fazioni in lotta: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, era pronto a incontrare Serraj oggi a Palazzo Chigi, a poche ore dalla visita di Haftar. Ma se il faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e il generale si svolge regolarmente per ben tre ore, il premier libico non decolla nemmeno alla volta dell'Italia. Fonti del governo di Tripoli spiegano all'AGI che Serraj ha deciso di non volare a Roma dopo aver saputo della presenza ... Leggi la notizia su agi

