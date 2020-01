Fabrizio Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Fabrizio Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado. PALERMO – Fabrizio Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nessuno ‘sconto’ da parte della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell’ex calciatore. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio per tre ore e alla fine hanno accolto la richiesta avanzata dalla Procura. Nelle prossime settimane saranno depositate le motivazioni della decisione con l’avvocato dell’ex calciatore che potrebbe decidere di presentare ricorso in Cassazione per ottenere uno sconto di pena. La sentenza di primo grado Nessuno sconto per Fabrizio Miccoli che deve scontare una condanna a 3 anni e 6 mesi per il reato di estorsione ... Leggi la notizia su newsmondo

