Eleonora Daniele è incinta e aspetta una bambina | “Si chiamerà così”

Storie Italiane : Eleonora Daniele annuncia di essere incinta – Video : Eleonora Daniele Fiocco rosa per Eleonora Daniele. La conduttrice – al termine della puntata di oggi di Storie Italiane – ha rivelato di essere incinta. Solo lo scorso settembre la Daniele era volata a nozze con Giulio Tassoni dopo un lungo fidanzamento. “Voglio concludere la puntata con una bella notizia, una bellissima notizia… almeno per me lo è. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta o meno… ...

