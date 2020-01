Elena Barolo Instagram, seducente a bordo piscina: «Che fisico da modella!» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La bella Elena Barolo da diversi giorni è in vacanza a Dubai negli Emirati Arabi. Purtroppo il suo viaggio al caldo è giunto al termine e così ha voluto salutare questi posti meravigliosi con un post sul suo profilo social. Poche ore fa su Instagram Elena Barolo ha pubblicato alcuni suoi scatti mentre prende il sole. La Barolo in costume è paradisiaca. I suoi oltre 240 mila followers sono rimasti completamente senza parole davanti a tanta perfezione. Il suo fisico scolpito ha tutte le curve al posto giusto. Le foto sono piaciute moltissimo ai suoi ammiratori, i quali in poco tempo hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Elena Barolo Instagram, senza veli sotto la vestaglia: «Che sensualità!» Elena Barolo Instagram: seducente a bordo piscina La bellezza indescrivibile di Elena Barolo continua ogni giorno a fare strage di cuori. Poche ore fa ha voluto salutare ... Leggi la notizia su urbanpost

