Don Matteo dal 9 gennaio la dodicesima stagione, le anticipazioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Don Matteo 12 su Rai 1 da giovedì 9 gennaio, anticipazioni 10 appuntamenti in prima serata con il prete interpretato da Terence Hill Sono passati 20 anni dalla prima volta in cui in Italia si è sentito il trillo della bicicletta di don Matteo. 20 anni in cui sono cambiati capitani, è cambiata città (da Gubbio a Spoleto) ma non don Matteo interpretato da Terence Hill, il Maresciallo Cecchini, Natalina (Nathalie Guetta) o Pippo (Francesco Scali). E don Matteo torna da giovedì 9 gennaio su Rai 1 in prima serata e in streaming su RaiPlay, dove si trovano tutte le precedenti 11 stagioni. Anche se non è ancora ufficiale sembra che questa potrebbe essere l'ultima stagione, in ogni caso don Matteo cambia formula. Ogni settimana ci saranno delle puntate più lunghe da 100 minuti con ogni serata che sarà una puntata e sarà legata a uno dei 10 comandamenti.

