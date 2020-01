Disastro aereo in Iran: cordoglio del Papa per le vittime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell’incidente aereo verificatosi nei pressi dell’aeroporto internazionale di Teheran. In un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa “affida le anime delle persone decedute all’amore misericordioso dell’onnipotente e invia le condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso i loro cari“.L'articolo Disastro aereo in Iran: cordoglio del Papa per le vittime Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

