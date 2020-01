Cartabianca, temperature polari in studio. Berlinguer: "Sto gelando anche io, chiedo scusa al pubblico" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Questa volta sto gelando anche io”. Ad ammetterlo in diretta a Cartabianca è la stessa Berlinguer, che da sempre ama tenere al minimo la temperatura nel suo studio. Martedì sera però il livello era evidentemente troppo basso, tanto da generare la reazione della conduttrice nel bel mezzo dell’intervista a Iva Zanicchi.“Stiamo in uno studio ghiacciato, chiedo scusa al nostro pubblico che sta gelando assieme a noi”, ha affermato la giornalista. “Purtroppo mi dicono che non si può fare niente, si è rotto qualche cosa e dobbiamo surgelare”.Cartabianca, temperature polari in studio. Berlinguer: "Sto gelando anche io, chiedo scusa al pubblico" pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 03:07. Leggi la notizia su blogo

