Aereo precipitato | l’Iran non vuole consegnare la scatola nera Abbattuto per errore?

L'Iran ha rifiutato di consegnare agli investigatori internazionali la scatola nera dell'Aereo precipitato stamane. Il jet dell'Ucraina International Airlines, diretto a Kiev, è caduto poco dopo essere decollato dall'aeroporto di Teheran questa mattina. Nessun passeggero è sopravvissuto allo schianto. Le ultime immagini mostrano pezzi della fusoliera dell'Aereo pieni di "buchi" che hanno fatto sorgere molti

SkyTG24 : Un aereo diretto a Kiev con a bordo 176 persone è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Secondo fonti uffic… - Agenzia_Ansa : Aereo precipitato in Iran. Escluso un attacco terroristico #aereoucraino #ANSA - SkyTG24 : Iran, cade aereo ucraino dopo decollo da Teheran: nessun sopravvissuto -